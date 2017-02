—

Kennt ihr diesen Moment, wenn man bei Eis Hennig in der Schlange steht, drüber nachdenkt was man nimmt und auf einmal läuft bei Radio Paradiso über die Lautsprecher „Du hast die Haare schön“, und plötzlich fängt man an 5 Sekunden lang rumzuspasten? Jetzt stell dir diesen Moment 5 Stunden lang im Prince Charles vor, voll besoffen mit all deinen Atzen und …Die Atzen! Der eine oder andere sehr krasse Mensch denkt sich jetzt: “Man ja, als ob ich jetzt mit meinen Bros zu Schlager dancen kann!?“ Kein Problem, dann geh ruhig zu deiner Black Music Party ins Cassopeia, KEK!

Aber wer noch ein letztes Mal 46 sein will, im Körper eines 25-jährigen, kommt zur ERSTEN und LETZTEN “BESTE® Schlager“-Party im Prince Charles. Einfach leicht voll geschwitzt und vollkommen hacke zu Udo Jürgens moonwalken. Du kannst kein Moonwalk? Kein Ding Udo kann auch nicht singen. Prinzip verstanden. Alles klar, ganz nach dem Motto: Was tanzen?! Abgehen! und mit ganz viel „CÜÜÜÜS-das-kann-nicht-eue r-Ernst-sein- Faktor“

Unsere ballernden DJs sind:

Die Atzen (Atzen Musik)

DJ Jürgen aus Teltow für Potsdam, Berlin und “Drumherum”

RIOT OR DIE (Rufi&Champagne)

Hitgiganten

DJ ERY

BESTEdeutschRap-Floor mit

Cratzmeister Calle (BESTE)

AWSM. (WILD WEDDING / Homeparty Berlin)

#BESTEschlager

#BESTEdeutschRap

#RG

