Nachdem der Modeblog Dandy Diary mit dem Death Fest die Fashion Week gestern in Berlin eröffnet hat, wissen wir alle – momentan läuft so ein Metal – Core- Death – Emo nostalgisches Revival.

Das dachte sich auch der Dubstep DJ und Produzent Skrillex. Er ist wieder seiner alten Emo Core Band From First to Last beigetreten. Zusammen haben sie nach 10 Jahren ihre erste Single namens Make War veröffentlicht

Skrillex (aka Sonny Moore) war Co-Writer, hat das Stück produziert und singt.