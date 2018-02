SHARE ON:

Alice Phoebe Lou veröffentlicht am heute „She“, den ersten neuen Song seit ihrem Debütalbum „Orbit“. Mit dem Live-Video zum Song landete sie mit 3,0 Millionen Aufrufen bereits einen viralen Hit.

„She“ ist der Soundtrack zum Film „Geniale Göttin: Die Geschichte von Hedy Lamarr“, der am 22. März 2018 in den deutschen Kinos anläuft. Dafür ist „She“ shortlisted für den ACADEMY AWARD (Oscar) in der Kategorie “Best Original Song”.

Alice Phoebe Lous konsequent unabhängige Herangehensweise an ihre Musik hat der Singer/Songwriterin ein kreatives Selbstvertrauen gegeben, das man deutlich aus ihrem fesselnden Gesang und ihrer reduzierten Musik heraushört. Entwickelt auf den Straßen Berlins sorgt ihre Musik weltweit für Begeisterung. Mit ihrer ehrlichen Art, Geschichten zu erzählen und ihrer rauen, schönen Stimme verzaubert Alice Phoebe Lou Musikliebhaber von Südafrika bis in die USA.