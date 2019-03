—

Am 18. März präsentiert Arte Concert einen weiteren Berlin LIVE Abend inklusive gewaltiger Frauenpower. Mit Little Simz konnten wir eine der stärksten und produktivsten jungen Hip-Hop-Stimmen des Vereinigten Königreichs gewinnen.

Am 1. März veröffentlicht Little Simz ihr drittes Album „Grey Area“ . Dazu erschien mit „Selfish“ ein Song samt Video, der Simz´ natürliches Talent fürs Rappen mit gefühlvollen Vocals der West-Londoner Singer-Songwriterin Cleo Sol, einer super funky Produktion und sehr eingängigen Refrains verbindet.

Little Simz-Selfish(Official Video)

Arte und Arte Concert mit HIP HOP im April

Bei ARTE steht der April ganz im Zeichen des Hip-Hop: mit über 15 Konzerten, mit dabei aktuelle Acts wie Tyler, The Creator und der französische Rapper Jok’Air. Außerdem im Programm: Der erste Langfilm von Fotografie-Star David LaChapelle, „Rize“. Dazu John Singletons Ghetto-Drama „Boyz n the Hood – Jungs im Viertel“, in dem Ice Cube sein Leinwanddebüt gab. Ergänzt wird der Schwerpunkt durch fünf neue Webserien, die die Geschichte des Hip-Hop von seinen New Yorker Anfängen bis zum Europa von heute erzählen. Besonderer Fokus liegt auf der extrem vielfältigen und stilprägenden französischen Hip-Hop-Szene.

Rapper, Graffer und Breakdancer jeder Couleur tummeln sich auch auf ARTE Concert – so trifft sich die Crème de la Crème des Hip-Hop beim Festival Hip Opsession – live und im Replay auf arteconcert.com. Auch nicht zu versäumen: „Dans le Club“, das Format, das Hip-Hop-Künstler der aktuellen Szene des frankophonen Raps präsentiert. „Hip Hop don’t stop on top!“ – auch auf ARTE Concert!

Ihr seid herzlich eingeladen, am 18. März im SchwuZ (Rollbergstraße 26, 12053 Berlin-Neukölln), dabei zu sein.

Folgt BERLIN LIVE jetzt auch auf Facebook!

ACHTUNG: Bitte wählt das Konzert im Feld "Anmeldung" aus um euch für die richtige Show zu registrieren. Das Konzert ist eine TV Produktion für ARTE.

WIR VERLOSEN 2×2 GÄSTELISTENPLÄTZE.

