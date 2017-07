—

NATURALLY 7’s einzigartiges Talent, den Klang von verschiedenen Instrumenten mit ihrem Mund zu imitieren, macht sie zu einer der gefragtesten a cappella – Bands weltweit.

Michael Bublé lud die Band ein, ganze drei Welttourneen mit ihm als Special Guests vor mehr als 4 Millionen Zuschauern zu absolvieren. Chris Martin von Coldplay und Brian Eno luden zu einer Session ins Studio ein, Star-Produzent Quincy Jones bezeichnet die Band als die beste a cappella-Band aller Zeiten und zahlreiche ausverkaufte Tourneen vor begeistertem Publikum bestätigen – NATURALLY 7 live ist die pure Faszination.

Was 1999 als „Band ohne Band“ entstand – das Nachahmen von Instrumenten mit Stimmen – hat sich inzwischen längst zu einer einzigartigen a cappella-Auffassung entwickelt. „Vocal Play“ nennen NATURALLY 7 das Imitieren von Drums, Keyboards, Gitarren, Brass und Bässen. Ihre Version von Phil Collins` „I Can Feel It In The Air Tonight“, zufällig aufgenommen in der Pariser Metro, erreichte bis heute über 20Mio Views auf den diversen Userkanälen.

Das neue NATURALLY 7 Album BOTH SIDES NOW erscheint am 13.10.2017 als CD, Vinyl, Download und Stream. Wir freuen uns sehr, Euch am 7. Juli diese aussergewöhnlichen Künstler auf der Berlin Live Bühne präsentieren zu dürfen,

Ihr seid herzlich eingeladen, am 07. Juli im SchwuZ, Rollbergstraße 26, 12053 Berlin-Neukölln, dabei zu sein. Registriert euch dafür einfach wie gewohnt kostenlos hier Bitte kommt pünktlich um 19.00 Uhr. Los geht’s um 20.00 Uhr.