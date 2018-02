—

Auf nicht weniger als 40 Jahre Bandgeschichte können Simple Minds mittlerweile zurückblicken. Doch auf ihrem weltweiten Erfolg ruhen sich die Schotten nicht aus – ganz im Gegenteil. Nach dem großen Erfolg von „Big Music“ 2014 kehren Simple Minds mit ihrem neuen Album „Walk Between Worlds“, das am 2. Februar erschienen ist, zurück auf die Bühne.

Simple Minds – Magic (Official Video)

Ein Akustik-Projekt im Jahr 2016, bei der sie ihre großen Erfolge wie „Promised You A Miracle“ und „Don’t You (Forget About Me)“ in ein neues musikalisches Gewand packten, inspirierte sie zu einem neuen Sound, der nun auf ihrem aktuellen Album zu hören ist. „Walk Between Worlds“, im legendären Abbey Road Studioaufgenommen, bescherte der Band ihren ersten Top 10 Charterfolg in Deutschland seit 12 Jahren und und macht Simple Minds einmal mehr zu Bannerträgern einer neuen Art des Rock.

Wir freuen uns, dass Simple Minds am 22. Februar ihr neues Album und ihre größten Erfolge aus 40 Jahren Bandgeschichte bei Berlin live im SchwuZ zum Besten geben.

