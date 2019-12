SHARE ON:

Röhrende Gitarren, drückende Riffs und eine riesen Ladung Psychedelika – Good News für alle Fans der Retromanie: Temples spielen sich aktuell durch Europa und legen kurzfristig einen Zwischenstopp im Schwuz ein. Mit im Gepäck hat die Band ihr drittes Album “Hot Motion”.

Mit ihrem neuen Werk machen die Briten keine halben Sachen. Die Temples tauchen per Hechtsprung in den Psychedelic Rock ein. Das brilliant ausgearbeitete Album tobt sich tief in dunklen Gefilden aus.

Wir sind stolz, Noel Gallaghers Lieblingsband bei uns auf der Berlin Live Bühne begrüßen zu dürfen.

Ihr seid herzlich eingeladen, am 27. November im SchwuZ (Rollbergstraße 26, 12053 Berlin-Neukölln), dabei zu sein. Registriert euch dafür einfach wie gewohnt kostenlos hier Bitte kommt pünktlich um 18:00 Uhr. Los geht’s um 19:00 Uhr.

Zur Registrierung auf “Arte Concert” für die BERLIN LIVE Veranstaltung am 27. November 2019 hier entlang. Folgt BERLIN LIVE jetzt auch auf Facebook!

ACHTUNG: Bitte wählt das Konzert im Feld “Anmeldung” aus um euch für die richtige Show zu registrieren. Das Konzert ist eine TV Produktion für ARTE. Deshalb bitten wir mögliche Sichtbehinderung bedingt durch Kameras oder die außergewöhnliche Location zu entschuldigen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Kapazität des SchwuZ limitiert ist. Dementsprechend ist pünktliches Erscheinen unglaublich wichtig und es kann kein Einlass garantiert werden. Und bitte nicht vergessen, einen Lichtbildausweis (Personalausweis o.ä.) einzupacken, damit wir euch namentlich identifizieren können. Bitte beachtet auch, dass im SchwuZ der Einlass erst ab 18 Jahren möglich ist. Noch ein Sicherheitshinweis: Wir bitten euch, bestenfalls keine Taschen mitzuführen. Taschen, die grösser als DIN A4 sind, dürfen zukünftig nicht mehr mit ins SchwuZ genommen werden.