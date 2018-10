Liebe Berlin-Live-Freunde,

endlich ist die Sommerpause vorbei und am 23. September starten wir schwungvoll in den Herbst. Und das mit niemand Geringerem als den britischen Indie-Rockern The Kooks! Frontmann Luke Pritchard kann es selbst wohl am wenigsten glauben, aber mit dem großen Erfolg ausverkaufter Arenen und mittlerweile einer Milliarde Streams im Rücken könnte 2018 das bisher größte Jahr für die Engländer werden.