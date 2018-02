—

The Living End sind weit über die Grenzen des kleinen Kontinents hinaus bekannt als Australiens beste Live-Band. Und nicht nur das – in ihrer fast 20jährigen Karriere hat das Power-Rock’n’Roll-Trio zahlreiche Preise abgeräumt, darunter sechs Mal den ARIA (australischer Grammy). Nachdem sie allein in Australien über 600.000 Alben verkauft haben, nehmen The Living End aktuell ihr siebtes Studioalbum in Berlin auf, das 2018 erscheinen wird.

The Living End – Prisoner of Society (Official Video)

Bevor sie dann im August durch Europa touren, geben The Living End ihre neuen Songs und natürlich auch ihre beliebtesten Hits am 18. Februar bei Berlin Live zum Besten. Wir freuen uns sehr, The Living End auf der Berlin Live Bühne im Schwuz zu präsentieren!

Ihr seid herzlich eingeladen, am 18. Februar im SchwuZ, Rollbergstraße 26, 12053 Berlin-Neukölln, dabei zu sein.