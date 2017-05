—

Wir verlosen zusätzlich zur üblichen Anmeldung 2×2 Gästelistenplätze für das ÁSGEIR Konzert am 08.05. bei Berlin Live.

Das heißt ihr habt durch die Gästelistenplätze einen garantierten Einlass und einen extra Zugang zum Konzert ohne lange in der Schlange stehen zu müssen.

Wenn ihr dabei sein möchtet, kommentiert unseren Post auf Facebook und markiert eure Konzertbegleitung.

2012 erschien Ásgeirs gefeiertes Debüt Dýrð í dauðaþögn und machte ihn zunächst in seinem Heimatland Island zur Legende. Es wurde zum am schnellsten verkauften einheimischen Debütalbum Islands, sprengte sämtliche Rekorde und stellte sogar die Verkaufszahlen von Björk und Sigur Ros in den Schatten – statistisch gesehen gibt es eine Kopie in jedem zehnten isländischen Haushalt. 2014 folgte dann die englischsprachige Neuauflage unter dem Titel In the Silence, für die John Grant die Textübersetzung lieferte. Als sich die Wellen langsam legten, die dieses Album in den Top-40-Charts in Großbritannien, Japan, Dänemark (u.v.m.) gespült hatten, war Ásgeir nicht weniger als ein internationaler Star.

Mit seinem brandneuen, mit Hochspannung erwarteten Album Afterglow meldet sich der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist aus dem 40-Seelen-Dorf Laugarbakki nun zurück. Drei Jahre lang hat der Isländer an den elf Tracks dieses außergewöhnlichen und zutiefst berührenden Werks gefeilt. Die Erstauskopplung „Unbound“, ein atemberaubendes Stück voller sehnsüchtiger Kraft, dürfte zu einem weiteren Meilenstein in der Karriere des Musikers werden.

Ásgeirs neues Album, das am 5. Mai 2017 erscheint, ist in vielerlei Hinsicht eine Abkehr von Stimmung und Sound seines Erstlings. Er setzt hier sehr viel stärker auf elektronische Klänge und greift auch Elemente aus R&B und Soul auf. Obwohl das Album zweifellos Ausdruck einer sehr dunklen Seite ist, birgt es in seinem Kern eine unbezwingbare Hoffnung. Ásgeir selbst sagt über Afterglow:

„Ich glaube, ich habe damit schon jetzt sehr viel erreicht. Ich habe mich selbst besser kennengelernt und fühle mich sehr viel gereifter. Das liegt nicht allein am Album, aber die Musik hat definitiv dazu beigetragen.“

Auf seine zahllosen Fans wirkte die unverblümte emotionale Aufrichtigkeit bisher wie eine Katharsis. Jetzt hat Ásgeir gelernt, die erlösende Wirkung seiner Musik auch für sich selbst zu nutzen.

„Es wäre allerdings schon toll, wenn andere das alles auch gut fänden“, fügt er lächelnd hinzu. Bei einem Album, das Genregrenzen so sachte überschreitet und dabei so bewegend ist wie das erstaunliche Afterglow, braucht er sich darüber keine Sorgen zu machen.

Ihr seid herzlich eingeladen, am 08.05 im SchwuZ, Rollbergstraße 26, 12053 Berlin-Neukölln, dabei zu sein. Registriert euch dafür einfach wie gewohnt kostenlos hier. Bitte kommt pünktlich um 18.00 Uhr. Los geht’s um 19.00 Uhr.

ACHTUNG: Bitte wählt das Konzert im Feld “Anmeldung” aus um euch für die richtige Show zu registrieren.

Das Konzert ist eine TV Produktion für ARTE. Deshalb bitten wir mögliche Sichtbehinderung bedingt durch Kameras oder die außergewöhnliche Location zu entschuldigen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Kapazität des SchwuZ limitiert ist. Dementsprechend ist pünktliches Erscheinen unglaublich wichtig und es kann kein Einlass garantiert werden. Und bitte nicht vergessen, einen Lichtbildausweis (Personalausweis o.ä.) einzupacken, damit wir euch namentlich identifizieren können. Bitte beachtet auch, dass im SchwuZ der Einlass erst ab 18 Jahren möglich ist.