Wir begeben uns auf das diesjährige HIGHFIELD FESTIVAL 2017. Seit 1998 gibt es bereits das Festival am Störmthaler See bei Leipzig. Auch wenn das Festival mit seinen ca. 20.000 bis 24.000 Festivalbesuchern ein vergleichsweise kleineres Festival ist, muss es sich nicht hinter den großen Mainfestivals verstecken. Hier haben schon Acts wie: Rammstein, Massive Attack, Faith No More und The Queens Of The Stone Age gespielt.

Neben den großen Acts, hat sich das Highfield aber vor allem als Indie Rock Festival etabliert und wird auch dafür sehr geschätzt. Besonders freuen wir uns auf: Milky Chance, Milliarden, Casper und Von Wegen Lisbeth und werden euch dazu ein Konzertfeedback nach dem Festivalwochenede geben.

Falls ihr auch auf dem Highfield 2017 seid, kommt auf jeden Fall auf einen der enjoymall Areas vorbei. Wie schon auf dem Rock im Park, wird es dieses mal wieder perfekte Aussichtspunkte geben von wo aus ihr über die Köpfe des Publikums hinweg schauen könnt und einfach nur das Konzert genießen könnt.

Wir sehen uns auf dem Festival! Wir freuen uns auf das Wochenende und halten euch mit weiteren Stories auf dem Laufenden.