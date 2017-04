—

Echte Legenden auf der “Berlin Live”-Bühne: Dinosaur Jr. Auch wenn man zwischenzeitlich dachte, dass die Band sich nie wieder zusammenfinden könnte, schließen sich die Originalmitglieder 2005 wieder zusammen und überraschen ihre Fans mit einem grandiosen Comeback. Seitdem haben sie mehr Alben veröffentlicht als in ihrer Hochform in den 80er Jahren. Wie schnell die Zeit vergeht, sieht man am 30-jährigen Jubiläum ihres selbstbetitelten Debütalbums im Jahr 2015. Im Rahmen dieses Anlasses stand die Band für mehrere Liveshows auf der Bühne. Obwohl die Band viel erlebt und manche Story in petto hat, ist ihr Sound unverkennbar und bei ihren Fans beliebt wie eh und je. Auf der aktuellen Platte „Give a Glimpse of What Yer Not“ hört man immer noch den nicht zu verwechselnden Sound der psychedelisch klingenden Gitarre von Murphs Drums und den sich vor- und zurückweavenden Sound von Lous Bass. Neun der elf Songs des neuen Albums wurden von J Mascis geschrieben.