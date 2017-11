Der weibliche Kurt Cobain von Down Under zu sein mag Courtney Barnett noch länger als Label anhängen, aber das wird sie wohl genauso unaufgeregt hinnehmen wie auch ihren großen Erfolg nach gerade einem Jahr mit ihrer ersten CD.

Es sind die Gitarrenriffs des Grunge, aber vor allem ist es ihre Stimme und ihre unglaublich lässig-lakonischen Texte – nicht unbedingt altersgerecht für eine erst 28jährige Newcomerin. Was Barnett in einen einzigen Song packt an Alltagslakonie, poetischem Frust und lässigem Unbeteiligtsein würde anderen für ein ganzes Album reichen. Auf der ARTE-Bühne von „Berlin Live“ spielt sie die Songs ihres Debuts, ohne Rockstar-Allüren, es reichen: Jeans, T-Shirt und Gitarre. Dazu: zwei Begleitmusiker und fertig ist ein Abend mit klarer Ansage: druckvolle Riffs und mit Power, als stünden 6 Leute auf der Bühne.

>> Dieses Konzert wird am 06.03.16 um 01.00 Uhr auf ARTE ausgestrahlt.

Foto © Linus Dessecker