Spätestens, wenn Kim Kardashian das Internet mit ihrem Hintern zerstört und sich Politiker Eiswasser über die Köpfe kippen, sollte uns allen klar sein: Irgendwas ist da im Gange, das nicht nach den kulturellen Regeln verläuft, die wir bisher kannten.

Immer öfter fällt uns auf: Das Internet produziert mehr als nur mediale Konvergenz – und wahrscheinlich gerade deshalb. Der digitale Raum führt Inhalte und Autoren zusammen; er vernetzt eine ganze Generation und ihre Subkultur. Durch immanente Aufschaukelung im digitalen Raum erreicht Kultur eine nie dagewesene Eigendynamik, die nichts mehr mit reiner Verbreitung zu tun hat. Das Internet wird durch vernetzte Autorschaft selbst zum Kulturproduzenten; und seine Inhalte sind es selbst.

Willkommen in der Post-Internet Kultur.

Das Netz hat sich längst in euer Leben integriert; viel mehr noch: Es ist zur kulturellen Haltung einer ganzen Gesellschaft geworden.

