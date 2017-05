—

Falls ihr noch ein wenig im 1. Mai Modus seid und noch nicht genügend auf den Straßen randaliert habt, haben wir hier genau das richtige für euch.

Das neue Musikvideo zur Single C.A.P.I.T.A.L.I.S.M. des schwedischen Elektro-Punk Riot-Girl REIN aus Stockholm. Die Single ist wegweisend für die am 19. Mai 2017 erscheinende EP ‚Freedoom‘. Roh, düster und gnadenlos vereint REIN harte, elektronische Clubsounds mit der ungezügelten Energie und Einstellung von Punk.

Kein stiller Protest, sondern laute Kritik, die auf jeden Fall zum Denken anregt. „We must question the monetary system. It is the ultimate culprit for absolutely everything that is happening in our society. Capitalism splits up the winners and losers and turns humanity into figures on a balance sheet“, so REIN.

„I feel finally that with this EP that I can show what I can do and who I am. It can not be more REIN than this“, sagt die junge Schwedin Joanna Reinikainen, die hinter REIN steckt, sich jedoch nicht hinter ihrem Künstlernamen versteckt.