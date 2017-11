—

Es ist wieder soweit. Die wohl schönste Zeit des Jahres beginnt schon sehr bald. Ab dem 1. Advant treffen wir uns mir unseren Engesten und fangen wieder an zu essen, zu feiern und gemeinsam mehr Zeit zu verbingen. Vor allem ersteres tun wir im Monat Dezember sehr viel und ausgiebig. Daran ist gar nichts auszusetzen, trotzdem ist zu jedem Jahresbeginn im Januar des neues Jahres ein deutlicher anstieg bei Fitnessstudiomitgliedschaften zu beobachten.

Um dem Ganzen etwas professioneller vorzubeugen haben wir euch hier die 5 besten Songs zur Motivation für einen kleinen Run im eigenen Kiez vorbereitet.

Motivation ist das aller schwierigste. Man sitzt auf dem Bett, auf der Couch oder am Tisch und kommt gerade von der Arbeit und der Uni. Der Tag liegt hinter einem und man hätte echt mehr Lust auf eine neue Serie oder geistesabwesend Instagram Stories zu konsumieren. Wir brauchen also einen echten Aufwecksong.

Hierzu macht ihr einmal richtig laut NO GOOD von The Prodigy an. Die 90er Jahre Synthies und die 140 BPM bringen euch richtig auf Fahrt und lassen euren Körper sicherlich nicht Ruhen.

Seit ihr erstmal draußen und läuft eine Weile, ist es Zeit sich etwas zu fokussieren. YUNG NNELG mit TEMPO eignet sich dazu perfekt. Das Lied hat durch seinen monotonen Refrain ordentlich Drive, aber lenkt euch nicht zu sehr ab.

Nach den ersten 8 Minuten kommt euch vielleicht der Gedanke, dass das alles doch nicht die beste Idee war und ihr auch wieder umkehren könntent – jetzt bitte Tommy Genenis mit Execute abspielen. Die verzertten Gesang mit ordentlich Delay werden euch alle Zweifel aus dem Kopf treiben.

Ihr seid wieder wach? Perfekt. Um in diesem Modus zu bleiben schaltet ihr jetzt Surf Solar von Fuck Buttons an. Der Song ist echt trippy, aber hilft euch in eine Art Meditationsmodus zu gelangen und einfach so weiterzumachen wie beim Song zuvor.

Jetzt heißt es Endspurt. Die Konzentration läßt nach und so langsam wollt ihr auch wieder nach hause. Mit Giving Bad People Good Ideas von Death Grips gebt ihr jetzt noch mal Vollgas. Die punkigen Riffs lassen euch alle Zeifel vergessen und bringen euch völlig erschöpft, aber auch sehr glück wieder vor die eigene Tür nach hause.

Das Ganze drei mal die Woche wiederholen und ihr seid top auf den Dezmeber vorbereitet. Längerfristig gibt es aber auch Sportarten, die ihr mit euren Freunden zuammen machen könnt – oder der Sogar neue Bekannschaften schließen könnt. Ein Beispiel wäre hier Fußball. Wie in dem Video von Adidas zum neuen Predator 18 zu sehen ist, ist Fußball nicht nur das Spiel, das wir auf dem Spielfeld sehen, sondern noch viel mehr. “Zauberstücke” zu lernen und seine Gegenspieler auszutricksen wäre das pefekte Ziel für das nächste Jahr. Der Richtige Soundtrick hierfür wäre übrigens I Put A Spell On You von Screaming Jay Hawkings