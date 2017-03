Muschi Kreuzberg & Mit Vergnügen

versammeln zum vierten Mal die 50 schönsten Rapper beim radikalsten Cyphermobbing seit Cinch and Chong.

BALMAIN AUS PLASTIK Wie jedes Jahr ist das Konzept so einfach, dass sich sogar lifestyle-affine Fashionblogger mit Like und Seele der Musik verschreiben, die sie früher nie hören durften: 50 Rapper performen 50 Songs – Newcomer wechseln sich mit Oldschoolern ab, Straßen-Rap mit Blümchen-Trap. SUFF RYDERS FOR LIFE Wer die letzten Jahre dabei war, kann sich an nichts mehr erinnern. Damit das so bleibt, sorgen wir auch dieses Jahr für gastronomisch hohe Thekentänze – und zwar so, wie 2012 alles anfing: Wir verlagern das Event in den FESTSAAL KREUZBERG, der seine neue Location am Flutgraben bezogen hat und deshalb zum perfekten Ort für unser rawmantisches Ghettogether wird.