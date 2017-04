SHARE ON:

Spätestens seit dem Sommer 2012 wissen wir dank Lana Del Rays Summertime Sadness, dass Melancholie, Sommer und Palmen sich nicht ausschließen, sondern sogar ziemlich coole Partner sein können. Diesen Spirit erkannten auch DIE NERVEN, die einige Monate später in guter Lana Manier das Cover “Sommerzeit Traurigkeit” veröffentlichten.

Etwa zur gleichen Zeit gründete ein gerade mal 16 jähriger Junge aus Schweden das Kollektiv SAD BOYS. Yung Lean brachte mit dem Lean Rap und seinen deepen Beats einen Sound nach Europa, den wir noch nicht wirklich einordnen konnten. Da kam auf einmal diese 2000er Ästhetik mit Ed Hardy Caps und Bildwelten, die aussehen, als wären alle Artworks mit einer 30 Euro Digicam auf Gabis Abschlussball geschossen worden. Als Kinder der 90er waren wir gerade rauspubertiert und schon wieder von der eigenen Jugendkultur eingeholt – merkwürdiges Gefühl.



Was alle Künstler gemeinsam haben, ist eine gewisse Vorliebe zur Schwere und Melancholie. Und die gilt es gerade im aktuellen Spätsommer in vollen Zügen zu zelebrieren. Also genießt euren Urlaub unter den Palmen oder den regnerischen Sommer zu Hause, aber gebt euch ab un zu etwas Sandess, denn das ist immer noch ziemlich angesagt.

Hier die musikalische Begleitung dazu.