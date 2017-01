—

2016 war eines der fruchtbarsten Musikjahre aller Zeiten. Allstars wie Beyoncé, Frank Ocean, Kanye West, A Tribe Called Quest und Metronomy meldet sich mit wahren Meisterwerken zurück. Aber auch viele neue Artist haben es auf unsere Lieblingsliste geschafft. Darunter All diese Gewalt, Gurr und Blood Orange. Viel Spaß mit unserer Top 13!

01 Bon Iver – 22, A Million

02 A Tribe Called Quest – WE GOT IT FROM HERE… THANK YOU 4 YOUR SERVICE

03 BEYONCÉ – LEMONADE

04 BLOOD ORANGE – FREETOWN SOUND

05 Gurr »In My Head«

06 Metronomy »Summer 08«

07 All Diese Gewalt »Welt in Klammern«

08 Gold Panda »Good Luck And Do Your Best«

09 Nicolas Jaar »Sirens«

10 Frank Ocean »Blonde«



Frank Ocean – ‘Nikes’ from DoBeDo Productions on Vimeo.

11 KANYE WEST – THE LIFE OF PABLO

12 Goat »Requiem«

13 MYKKI BLANCO – MYKKI