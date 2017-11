SHARE ON:

In 72 Minuten zeichnen die beiden Filmemacher Romi Agel und Holger Wick ein Porträt von Modeselektor, das Nachwendefilm, Reisereportage und die Geschichte einer besonderen Freundschaft in einem ist. „We Are Modeselektor“ erzählt anhand zahlreicher Interviews mit Modeselektor selbst und mit Weggefährten wie den VJs von der Pfadfinderei, Ellen Allien oder Moderat-Mitstreiter Sascha Ring den bisherigen Werdegang von Gernot Bronsert und Sebastian Szary.

Der Film beleuchtet wichtige Punkte in der Modeselektor-Biografie – die erste Platte „In Loving Memory“ auf BPitch Control, die Gründung der eigenen Label “Monkeytown Records” und “50WEAPONS”, zeigt die beiden mit Lampenfieber vor und Champagnerduschen während ihrer Auftritte von Amsterdam bis Zagreb und begleitet sie auch privat abseits des Musikalltags. „We Are Modeselektor“ ist die Geschichte von zwei Techno-Besessenen, die vom Dorf kommen und die Welt mit fetten Beats beschallen. Und es ist eine Geschichte, die noch längst nicht zu Ende ist.