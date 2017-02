—

Aus irgendwelchen Gründen hat uns das Internet in den letzten Wochen mit Leaks vom neuen Lana Del Rey Album überschwemmt. Im Juli erschien das bisher unveröffentlichte Video Honeymoon und das melancholische Lo Fi Demo “Super Movie“. Dann erschien zum Anfang der Woche die bisher unveröffentlichte Demo aus dem Jahr 2010 “BBM Baby“, das sich als Liebessong zum Sänger Blackberry rausstellt.

Aus dem Nichts erscheinen plötzlich drei neue Songs. Dank des YouTube Kanals vom User “Honeymoon“. Die auf der Streamingseite aufgetauchten Songs heißen: “Motel 6“, “Girl That Got Away” und “Other Woman“. Es ist bis jetzt noch nicht klar, woher die Lieder kommen – oder, ob sie tatsächlich echt sind. Vermutlich handelt es sich auch hierbei um sehr frühe Lana Del Rey Demos.