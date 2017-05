SHARE ON:

“Wir nennen es Luxus, doch dabei schränkt es uns alle nur ein, ein Teil dieser reizüberladenen, alles begrabenden, nutzlosen Vielfalt zu sein.”



Mit Einfach FARGO – haben wir dem Rapper FARGO einen Kanal geschaffen, in dem er den Fokus in Form von Songs, Gedanken und Interviews wieder auf die Dinge gelegt hat, die wirklich wichtig sind. Auf „Einfach FARGO“ beschreibt er seine Suche nach dem einfachen Glück in der Reduktion.

Einfach FARGO – das steht für leben im Moment ohne nach mir die Sintflut, denn FARGO badet lieber im See, als seinen Müll reinzuschmeißen.

Jetzt kommt Fargo mit seiner ersten Single über seinen minimalistischen Lifestyle mit maximalem Genuss. Mit „Einfach sein“ ist dem ehemaligen Frontmann der Berliner Indie-Rap Band The Love Bülow ein sloganhaft eingängiges Solodebüt gelungen. „Einfach sein“ ist seine Hymne für die so völlig vernetzte wie ratlose Generation “Entscheidungsunfähig”. Denn zu viele Möglichkeiten sind am Ende einfach nur unmöglich.



“Warum kann es denn nicht einmal im Leben einfach nur einfach sein?”



Wir stimmen ihm zu: Streicht die Optionen weg, lasst das Datenvolumen klein, geht nicht blind zum Date, guckt wieder hin und trefft eure Freunde. Denn Glück ist nicht kompliziert, nicht teuer und keine Idee, die irgendwo in der Zukunft liegt. Im Gegenteil. Man denke nur daran, wie glücklich man war, „als Fantasie noch König war“.

Fargo erfindet den Pop-Rap nicht neu, aber „kann es im Leben nicht einfach mal einfach sein“? Er macht, worüber er singt. Und das macht verdammt Spaß.