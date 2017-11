Tief verwurzelt in der Soundästhetik des 70er Rocks bis zum 90er Grunge, erspielt sich das Kopenhagener Trio Electric Elephants ihr Publikum in ganz Europa. Ihr Debüt “In The Great Dark Between The Stars” erscheint am 01.12.2017 und zeigt alle Facetten einer jungen Band die sich an ihrer Begeisterung für Bands wie Kyuss, Stone Temple Pilots bis hin zu Black Sabbath, Frank Zappa oder T-Rex abarbeitet und dabei ihren eigenen Weg findet.In den letzten Jahren haben sich Electric Elephants zu einem „Super crisp, spaced out, psychedelic rock monster“ entwickelt. Ihre Live-Performances sind voller Selbstvertrauen und Sänger und Schlagzeuger Mads Riiskjaer Jarnouw überzieht die ganze elektrisierende Mischung mit seinem kraftvollen, fast schrillen Gesang.