SHARE ON:

—

Das Konzept ist gelernt: Party trifft Marke, progressives Booking und Clubkultur rückt dank eines fortschrittlichen Marketingteams in ein hoffentlich authentisches Licht der Kooperation.

Boiler Room machte es vor, viele machten es nach. Wenige jedoch so umfassend und gut wie das Telekom Projekt Electronic Beats, über das wir zuletzt im Rahmen des Gorillaz Konzertes berichteten.

Seit einem knappen halben Jahr läuft die „Electronic Beats Clubnight“ in mehreren Szeneclubs des Landes und pünktlich zum Wochenende wurden wir mit neuen Daten beglückt.

Ein absolutes Highlight der kommenden Events im Juli ist sicher das Click Clack Openair am 2.07. mit u.a. Dixon, Âme, Henrik Schwarz, Wighnomy Brothers, Jan Blomqvist, Gunjah und Dirty Doering. Es warten jedoch auch schöne Abende im Pal und Institut für Zukunft mit Künstlern wie Legowelt oder Fort Romeau auf euch.

02.07. Dresden Click Clack Openair – Dixon, Âme, Henrik Schwarz, Wighnomy Brothers uvm.



06.07. Leipzig Institut für Zukunft – Fort Romeau, Homo Helal, Rapinsky



15.07. Hamburg PAL – Legowelt Live, Faerber, Bobbie

Schreibt uns einfach in die Kommentare auf Facebook warum ihr dabei sein müsst, liked unsere Seite und gewinnt Tickets für die Nacht in Hamburg!

Die Events werden regelmäßig auf clubnight.electronicbeats.net und den Social-Media-Kanälen begleitet.