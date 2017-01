—

Zugegeben: Clubkultur und Markenkooperationen sind in Zeiten von Boiler Room, Red Bull Festivals und Fashion Week Parties im Kater Blau längst keine Besonderheit mehr.

Auch bei unserer Party Hypertexting You haben wir sehr wohlwollend Unterstützung bekommen.

Was allerdings neu ist: Dass Marken sich zunehmend nicht nur als Unterstützer, sondern als Kurator, quasi als Adresse für Musikkompetenz platzieren. Das klappt nicht immer, aber wenn es klappt, sind wir umso begeisterter, wie die Idee der Kunst, das Gefühl von Authentizität in guten Konzepten so erhalten bleiben kann, dass wohl selbst Adorno heimlich um einen Gästelistenplatz gebettelt hätte.



Um da zu helfen, wo werbliche auf kulturelle Inhalte treffen – wo klassische Agenturen überfragt und Kulturschaffende untersagt sind, haben wir eine Plattform namens OZMOZE kreiert.

Als “Agentur für Popkultur” agieren zwischen den Sphären von Kultur und Auftragskommunikation und helfen beiden Seiten, den richtigen Ton zu treffen und Künstler zu finden, um gemeinsam neue Inhalte und Projekte umzusetzen und voranzutreiben.



Während wir an unseren ersten Projekten arbeiten, hat Telekom mit Electronic Beats schon eine ganz eigene Adresse für Club- und Subkultur geprägt, die seinesgleichen sucht.

Mit der „Telekom Electronic Beats Clubnight“ kooperiert die Marke mit mehreren Szeneclubs der elektronischen Musik Deutschlands, wie dem Gewölbe in Köln oder dem Institut für Zukunft in Leipzig (WAS FÜR EIN FUTURE NAME, HYPERTEXTING YOU 2.0 DEMNÄCHST IN LEIPZIG?), werden zahlreiche Acts für unvergessliche Partynächte sorgen. Den Auftakt machten Lena Willikens gemeinsam mit Candy Pollard am 14. Januar im White Noise in Stuttgart, weiter geht es mit Christian Löffler im Institut für Zukunft.

Die Events werden auf clubnight.electronicbeats.net und den Social-Media-Kanälen begleitet – Boiler Room lässt grüßen. Ausgewählte Performances werden zudem anschließend auf dem YouTube- Kanal electronicbeats.tv zu sehen und einzelne Mixe der mitwirkenden DJs auf Mixcloud zu hören sein.

Electronic Beats sieht die Tour selbst als eine Unterstützung und deutschlandweite Fusion der Instanzen elektronischer Klubkultur – die lokalen Szene in den jeweiligen Städten werden medial zu unterstützt – plötzlich erhalten Städte wie Stuttgart oder Leipzig Gehör von den sonst so blasierten Großstadt-Ravern. Clubs sind Orte des musikalischen sowie kulturellen Austauschs und Erlebens – dieses Kulturgut will gepflegt und gefördert werden.

Electronic Beats macht mit seiner umfassenden Clubtour auf jeden Fall einen wahnsinnig guten Anfang und wir sind sicher: Die Zukunft ist auf unserer Seite!

20.01. Institut für Zukunft, Leipzig – Christian Löffler

04.02. Goethebunker, Essen – Roman Flügel

10.02. Gewölbe, Köln – Kasper Bjørke & Sexy Lazer

18.02. Klub Neu, Dresden – Mathias Kaden & Daniel Stefanik

24.02. MMA, München – Silent Servant, Sigha, Oscar Mulero

16.04. Goethebunker, Essen – Mr. Ties (All Night Long)

16.04. Klub Neu, Dresden – Ellen Allien, Gunjah

21.04. Gewölbe, Köln – Marvin & Guy

22.04. Institut für Zukunft, Leipzig – John Talabot, Axel Boman

