Auch wenn heute erst Donnerstag ist, zieht es schon viele von euch an den See, in den Biergarten, auf die Tische vorm Späti oder in den Park. Denn der Sommer manifestiert sich so langsam und wir Berliner zeigen uns von unserer südländischsten Art zu leben. Alles passiert draußen auf den Straßen und die Nächte sind kurz.

Zu jedem Sommer, braucht es auch eine passende Summer Playlist. Da wir den jetzigen Temperaturen noch nicht ganz glauben schenken können, kommt hier unser Fake Playlist. Viel Spaß damit.