Die Antwoord haben ein Video zu ihrer vierten Single “Fat Faded Fuck Face” rausgebracht. Die Single stammt von ihrem im September veröffentlichten Album “Mount Ninji and da Nice Time Kid“. Erwartet eine Menge nackter Oberweite, einige mythologische Ziege-Mensch Hybride und eine drei Frames lang zu sehende Vagina.

DIE ANTWOORD – FAT FADED FUCK FACE (Official Video) from Die Antwoord Official on Vimeo.

Mit dem neuen Video erreichten sie eine Menge Zuspruch von Künstlern wie: Aphex Twin, Damien Hirst, Jonathan Glazer und William Gibson.

“It’s amazing. Don’t look like any other video. Song too!” – William Gibson

“Wicked.” – Jonathan Glazer

“You are mental! Hahahahaa amazing art man! Epic shit ! Fuck em all” – Damien Hirst

“Epic. Wow. Great song. Perfection.” – Inez and Vinoodh

“Ok now the next one you make has to be ULTRA sweet and full of love, serious hugz“- Aphex Twin

“Only a girl could direct something so perfect” – Ninja

“Jissis the FAT FADED FUCK FACE trailer’s got my mouth watering like the duchess of cornwall’s fanny when she got fucked by prince charles the first time!!!!” – Theunis Engelbrecht