Das Berlin und Techno schon lange eine innige Symbiose eingegangen sind, sollte bereits jedem klar sein. Wenn man vom Berliner Techno Sound spricht, denkt man oft an harte, schnelle und düstere Töne. Die aus Berlin Spandau kommende Techno Band FJAAK haben heute ihr Debütalbum “FJAAK” veröffentlicht und gehen musikalisch einen neuen Weg – songhafte Strukturen, experimentelle Klänge und Oldskool Sounds. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Mitglieder zusammen: (F)elix, (J)ohannes (Aa)ron und (K)evin – von denen Johannes allerdings nicht mehr dabei ist, sondern mit der Reihe WERK im ://about blank regelmäßig Partys veranstaltet.

Das nächste mal live erleben könnt ihr FJAAK im Berghain am 28.01.

Vor ungefähr einem Jahr haben FJAAK bei dem Format “Against The Clock” vom FACT Magazine mitgemacht. Hier könnt live dabei sein, wenn die drei ihren gleichnamigen Song “Against The Clock” produzieren.