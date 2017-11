—

Die Band Foo Fighters wurde Ende 1994 von Dave Grohl (Gitarre, Gesang), Pat Smear (Gitarre), Nate Mendel (Bass) und William Goldsmith (Schlagzeug) gegründet. Der Name „Foo Fighters“ stammt aus der Militärsprache und bedeutet soviel wie Kugelblitz. Grohl, der bis April 1994 Schlagzeuger der legendären Grunge-Band Nirvana war, hatte zuvor bereits ein gutes Dutzend Songs geschrieben und eine Demo-Kassette aufgenommen, für die er jedes Instrument selbst einspielte. Das erste Album Foo Fighters erschien im Juli 1995 und wurde ein großer Erfolg, was sicherlich auch an der Popularität der Band Nirvana lag. Im Jahr 1997 verließen William Goldsmith und Pat Smear die Gruppe und wurden durch Taylor Hawkins, den ehemaligen Drummer von Alanis Morissette, und Franz Stahl ersetzt. Im gleichen Jahr erschien das zweite Album The Colour And The Shape, das der Band endgültig den Durchbruch brachte. Die Single Everlong zählt zu den größten Erfolgen der Band. Nach Franz Stahls Ausstieg im Juli 1999 wurde Chris Shiflett in die Band aufgenommen. Kurz darauf wurde There Is Nothing Left To Lose veröffentlicht, das unter anderem die Hit-Single Learn To Fly enthält. 2002 erschien One by One und 2005 eine Doppel-CD unter dem Namen In Your Honor, bestehend aus einer Akustik- und einer Rock-Platte mit jeweils 10 Tracks.