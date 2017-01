—

Der Londoner Musikproduzent Kieran Hebdem a.k.a. FOUR TET hat heute eine Playlist veröffentlicht in der er Musik aus den Ländern bei denen durch Tump ein Einreiseverbot in die USA erlassen wurde. Über Twitter gab er bekannt, dass an die gemeinsamen Aufnahmen mit dem syrischen Musiker OMAR SOULEYMAN vor ein paar Jahren in Brooklyn denken musste. Eine Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen könnte momentan nicht stattfinden.

Die Liste besteht aus 327 Song mit Musik von Künstlern wie: Souleyman, der iranische Musiker Martik und der jemenitische Musiker Naji Barakat.