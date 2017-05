—

Es geht wieder los: Am 1. September 2017 erscheint das neue Beatsteaks-Album „Yours“. Vorab kommt bereits am Freitag, dem 26. Mai 2017, eine neue Vierfach-Single mit dem Lead-Track „I Do“ und drei weiteren Songs.

Zwei Jahre nach der Nummer-Eins-Compilation „Beatsteaks“ beginnt ein neues Kapitel einer besonderen Karriere: Ein ganzes Jahr haben die Beatsteaks an „Yours“ gearbeitet. Nie zuvor waren so viele Ideen zusammengekommen – und nie zuvor so unterschiedliche. „Das wurde bereits klar, als wir uns gegenseitig unsere Demos vorgespielt haben“, sagt Arnim Teutoburg-Weiss. „Alles hat sich vielseitiger und experimenteller angefühlt.“ Und weil sie all diese Ideen auch umsetzen, sich ausleben und die nötige Zeit für dieses Experiment nehmen wollten, stand schnell das Wort vom Mixtape im Raum.

„Wenn man früher Mixtapes aufgenommen hat, klang ja auch nicht jeder Song gleich“, sagt Arnim. „Manche waren leiser, andere lauter, man hat Lieder aus unterschiedlichen Genres vereint. So wollten wir es auch mit diesem Album machen.“

Durch diesen Ansatz ist das insgesamt 8. Studioalbum das bislang vielseitigste der Berliner Band geworden. „Yours“ ist ein stilistisch enorm breit aufgestelltes Werk, das alle musikalischen Facetten der Beatsteaks aufzeigt. Es gibt illustre Gäste, mehrere Produzenten – das komplette Beatsteaks-Universum in 21 (!) Songs.

Bestes Beispiel: Die vorab erscheinende Vierfach-Single. Der Lead-Track „I Do“ beginnt mit Handclaps und einem gewaltigen Dance-Groove und steigert sich im weiteren Verlauf mit treibenden Gitarren zu einer überlebensgroßen Trademark-Beatsteaks-Hymne. Weiterhin stellen die Beatsteaks hier die neuen Songs „40 Degrees“, „Sucker Punch“ und „Hate To Love“ vor. Letzteren singt Arnim im Duett mit Jamie T, einem alten Freund der Band.

Bereits am Vorabend des Vierfach-Single-Releases feiern zwei neue Videos Premiere: „I Do“ und „40 Degrees“ werden von Kurzfilmen begleitet, die bereits gestern am 25. Mai 2017 um 19.30 Uhr bei Facebook Live und bei YouTube vorgestellt wurden. Der Ankündigung von „Yours“ sowie der Videopremiere war ein Live-Stream aus dem Yak-Gehege im Cottbusser Zoo vorangegangen, der die Fans vor einige Rätsel gestellt hatte.

TOURDATEN:

29.05.2017 Coney Island (Leipzig) – ausverkauft

30.05.2017 AJZ (Chemnitz) – ausverkauft

31.05.2017 Kassablanca (Jena) – ausverkauft

02.06.2017 Rock im Park – Nürnberg

03.06.2017 Rock am Ring – Adenau / Nürburgring

09.09.2017 Lollapalooza Festival – Berlin