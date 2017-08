—



I’m feeling supersonic

Give me gin and tonic

You can have it all but how much do you want it? – Oasis

Von Oasis über D12 bis hin zu den Einstürzenden Neubauten – es gibt kaum ein Getränk, das der Popkultur so immanent ist wie Gin & Tonic.



Looking like a slave

High off chronic

Gin and tonic demonic. – D12

Nicht totzukriegen sind die Referenzen auf diesen eigentlich recht simplen Longdrink.

Aber was macht ihn so besonders? Wahrscheinlich ist es gerade seine simple, bittere Coolness, die sich mit dem Bestellen an der Bar ganz locker auf seinen Trinker überträgt…



Bus

Rolltreppe

Gepäckwagen

Taxi

Fahrstuhl

Ein Gin’n Tonic

Ist es träumenswert?

Perpetuum Mobile – Einstürzende Neubauten



Der Gin and Tonic wurde übrigens in der Kolonialzeit von der britischen Armee in Indien als Vorbeugung vor Malaria erfunden und in rauen Mengen getrunken. Vielleicht hilft es ja auch gegen deutsche Mücken. Oder einfach um das Mittwochstief zu überwältigen.

I wore the dress I just bought for you, with the green hat, you thought – you thought was cool.

this night summer was in the air – gin tonic shot our hearts hearts. – LIA LIA

Ob Klassiker der Popkultur oder Newcomer wie LIA LIA oder Yung Hurn feat. UFO 361 – Gin Tonic ist das Ding für Herzschmerz, Parties und laue Sommernächte.

Pete Doherty verzichtete provokant auf das Softgetränk, als er seine Gang of Gin gründete. Wenn man seinen Werdegang danach verfolgt hat, ist aber nicht besonders zu empfehlen.



I get around to singing about

That gang of gin I’m in

Then you’ll know most certainly

The kind of game I’m in

You sound around to swinging about

The gang of gin I’m rolling in, oh. – Babyshambles



Es wurden schon einige Oden an alkoholische Kaltgetränke gesungen, aber es passiert selten, dass einem Getränk eine ganze Kampagne als Hommage gewidmet wird. Genau das ist Gordon’s Gin nun aber gelungen – und wir finden, dass unser alter Freund G&T seine Rolle ziemlich gut spielt.

*SPONSORED POST*