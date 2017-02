—

Ihr kennt unsere Euphorie für neue Strömungen der doch eher männerbasierten Domäne Rap/ Trap. Grundsätzlich sind wir keine Verfechter der Frauenquote, denn wir sind der Überzeugung, dass die sich ohnehin in vielen Bereichen und auf Dauer durchsetzen. Trotzdem stellen wir fest, dass männlich Künstler momentan tendenziell unser Playlists dominieren. Deswegen haben wir gezielt dagegen an gearbeitet und sind weltweit mehr als fündig geworden.



Seht den Begriff “Girlboss” hier galant ironisch; diese Frauen sind weder Girls, noch bossy. Alles, was wir sagen wollen ist: Wir glauben an mehr weibliche Führungspositionen im Hip Hop – nicht weil es sein muss, sondern weil diese Frauen es einfach drauf haben.



BAD GYAL

Laut Spotify wurde in Spanien im vergangenen Jahr mehr Reggaeton als jedes andere Genre gehört. Kein Wunder also, dass die katalanische Bad Gyal mehr Aufmerksamkeit der lokalen Medien bekommt, als unserer Feuilleton über das Phänomen “Cloud Rap” philosophiert.

Aufgewachsen ist sie in einer Kleinstadt nordöstlich von Barcelona, ​​bis sie sich aufmachte, sie spanische Musikszene mit ihrer katalanischen Pawn Gang und Kumpel emcee Lil Guiu (später PXXR GVNG) anzuführen. Sie rapt ab und an auf Englisch, meist jedoch auf Katalan.

“It’s just what comes out of my head” – und das klingt ziemlich gut, wie wir finden.

YOUNG M.A

« “I swear to god I ain’t scared of these niggas

Damn, I must really put fear in these niggas

Because they call me a dyke, a faggot, a gay bitch

I ain’t shit, that hate shit, that hatred, goddamn

That just make them look less of a man, fam” »

Wenn es um die Aufhebung von Rap-Klischees geht, dann ist Young M.A wahrscheinlich das Klischee des Anti Klischees. Die lesbische Rapperin aus Brooklyn New York, steht offen zu ihrer sexuellen Ausrichtung, rappt darüber, und das alles so brutal und unverkrampft, dass so mancher US-Rapper Macho schon ihre Freundin an sie verloren hat, denn Young M.A “fickt sie alle weg”:

TATARKA

Die russische YouTuberin Ira Bold weiß, wie man mit einem Debüt ein ganzes Land in die Knie gehen lässt. In ihrer Single “ALTYN” (Kasachisch für Gold) rappt sie nicht mal auf Russisch (Tatarka bedeutet “Tatarin“) – der Viralität, die bis hin zum Samsung Russia Channel reichte, tat das jedoch keinen Abbruch. Davon kann Dardan und sein 10€ Samsung hierzulande nur träumen. Tatarka ist die östliche Antwort auf Yung Lean und alles, was die wolkingen Digitalsphären des Westens noch so nach Russland trugen.

