Wir haben es sehnsüchtig erwartet: Endlich hat M.I.A., unsere Königin der gesellschaftskritischen Musikvideos, ihr neues Baby gedropped. Während ihr letzter Clip “Borders” uns mit großen Bildern vor die Fragen der Flüchtlingskrise stellte (by the way: »whatsupwiththat?«), befasst sich “Rewear It” mit den Umweltauswirkungen von Fast-Fashion – oder besser gesagt: unserer alltäglichen Oberflächlichkeit.

Das Video erscheint im Rahmen der World Recycle Week (18.-24. April), einer H&M Initiative, die Kunden dazu ermutigen soll, ihre ungewollten Klamotten in den Filialen zu spenden, damit diese zu nachhaltiger Kleidung recycelt werden können.

Dementsprechend ist natürlich auch das Setting:

M.I.A. zeigt uns, wieviele Flüchtlinge in Zelten aus unseren alten Jeans leben könnten.

Wie sie selbst in einem Interview mit Vogue betonte, soll damit vor allem auf die Herstellungsprozesse aufmerksam gemacht werden.

Wir finden: Ein durchaus wichtiges Thema, allerdings sollte H&M vielleicht zuerst an das Gehalt seiner Näherinnen denken, bevor sie M.I.A. dafür bezahlen, sich für das Greenwashing unter ihrem Markennamen herzugeben…

Foto: Screenshot// Youtube.com