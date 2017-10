—

HAIYTI hat sich mit ihrem neuen Song und dem dazugehörigen Video von Low Trash und Straße gleich zu mehreren Highend Superstars gebeamt – was auf den ersten Blick überrascht, wird spätestens in der Hook völlig einleuchtend: Unsere all time favorite Robbery hat 100.000 Fans und genau so viele Gesichter.

Ein paar Moneycalls waren bei ihrem großartigen ersten Major Video sicher auch im Spiel…

Falls ihr euch also in letzter Zeit gefragt hat, was Haiyti eigentlich macht: Technoiden New Wave Trap, der Likes und Rote Rosen regnen lässt!