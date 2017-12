Seit vier Tagen ist es wieder einmal soweit. Die schönste und beste Zeit des Jahres hat begonnen. Wir befinden uns im Dezember oder anders ausgedrückt in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, zu keiner anderen Zeit des Jahres machen wir uns so viel Gedanken darüber, was wir unseren Liebsten und Engsten schenken wollen oder was wir ihnen sonst so Gutes tun können. Wir verabreden uns zu gefühlt mehr als vier Adventssonntagen, planen den Nachtisch für das Essen am Heiligabend und sind generell damit beschäftigt allen eine gute Zeit zu bescheren.