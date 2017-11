—

Das Debütalbum von Kelela ist ein vielschichtiges, oszillierendes Porträt, das sich zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft des R&B erstreckt. Was so zwar nach relativ stabilen Genregrenzen und -zugehörigkeiten klingt, wird in ihren Händen grenzenlos: Take Me Apart steht für sich; es ist ein neues Element, das nach eigenen Regeln funktioniert, sich aber doch einreihen lässt in einen Kanon von klangverwandten jüngeren Albummeilensteinen. Ehrlichkeit und Verletzlichkeit waren schon immer die Eckpfeiler ihrer Musik – auch wenn sie sich gelegentlich gepanzert in avantgardistischen Electronica-Schichtungen präsentiert –, und auf Take Me Apart geht sie nun sogar noch deutlich weiter, was den emotionalen Tiefgang, Wucht und Gehalt ihrer Message und auch die Breite des klanglichen Spektrums angeht.

Auf der 2015 veröffentlichen EP Hallucinogen hatte sie eine leidenschaftliche, aber zum Scheitern verurteilte Beziehung vertont: Von der anfänglichen glühenden Ekstase bis zum melancholischen Kondensstreifen aus verpufften Gefühlen und Hoffnungen, entpuppte sich diese Veröffentlichung als Wendepunkt für Kelela, nachdem die New York Times die dazugehörige Single „Rewind“ zu einem der „25 Songs That Tell Us Where Music Is Going“ erklärt hatte. Zugleich sorgte der immense Erfolg von Hallucinogen dafür, dass sie ab sofort rund um den Globus auf den größten Bühnen stand, unter anderem z.B. im Vorprogramm von The xx. Zwischendurch fand Kelela immer noch die nötige Zeit, um als Feature-Sängerin auf diversen Albumhighlights der letzten Monate und Jahre mitzumischen: Sie war bei ihrer langjährigen Verbündeten Solange und deren A Seat At The Table genauso dabei wie auf Danny Browns Atrocity Exhibition oder auch zuletzt auf Humanz von den Gorillaz.

Live könnt ihr sie am 07.12. im Berghain erleben.

Weitere Tourdaten gibt es hier:

10/28 – Los Angeles, CA @ Camp Flog Gnaw Carnival (SOLD OUT)

10/29 – San Francisco, CA @ The Independent (SOLD OUT)

10/30 – Oakland, CA @ The New Parish (SOLD OUT)

11/1 – Portland, OR @ Hawthorne Theater (SOLD OUT)

11/2 – Seattle, WA @ Neumos (SOLD OUT)

11/5 – Minneapolis, MN @ 7th Street Entry (SOLD OUT)

11/6 – Chicago, IL @ Promontory (SOLD OUT)

11/7 – Detroit, MI @ El Club

11/9 – Toronto, ON @ Velvet Underground (SOLD OUT)

11/10 – Montreal, QC @ Belmont (SOLD OUT)

11/11 – Cambridge, MA @ Middle East Downstairs (SOLD OUT)

11/12 – New York, NY @ Bowery Ballroom (SOLD OUT)

11/13 – New York, NY @ Bowery Ballroom (SOLD OUT)

11/15 – Philadelphia, PA @ Coda (SOLD OUT)

11/16 – Washington, D.C. @ U Street Music Hall (SOLD OUT)

11/17 – Durham, NC @ Motorco Music Hall (SOLD OUT)

11/18 – Atlanta, GA @ Masquerade (Hell Stage) (SOLD OUT)

11/20 – New Orleans, LA @ Gasa Gasa (SOLD OUT)

11/21 – Houston, TX @ White Oak Music Hall Downstairs

11/27 – Manchester, UK @ Gorilla

11/28 – London, UK @ Heaven (SOLD OUT)

11/29 – London, UK @ Heaven (SOLD OUT)

12/1 – Paris, France @ Gaite Lyrique

12/2 – Antwerp, Belgium @ Trix Club

12/7 – Berlin, Germany @ Berghain (SOLD OUT)

12/9 – Stockholm, Sweden @ Debaser Strand

12/11 – Copenhagen, Denmark @ Pumpehuset

12/12 – Hamburg, Germany @ Uebel & Gefährlich

12/13 – Amsterdam, Holland @ Tolhuistuin (SOLD OUT)

1/13 – Melbourne, AU @ Sidney Myer Music Bowl (w/ The xx)

1/13 – Brisbane, AU @ Riverstage (w/ The xx)

1/13 – Sydney, AU @ The Domain (w/ The xx)

1/16 – Adelaide, AU @ Rocket Bar & Rooftop

1/19 – Auckland, NZ @ The Studio