Die in Berlin lebende Schwedin Tula liefert mit “Bullet” den Klang der Woche.

Die erste Aufmerksamkeit erzielte Tula mit ihrem Cover zu “Wicked Games” von Chris Isaak.

Internationalen Fokus erreichte sie bereits aufgrund der Zusammenarbeit mit THE GLITCH MOB, dem Electro Trio aus Los Angeles.

Die neue Single “Bullet” ist ein berauschender, starker oldskool Pop Track. Er vereint unterschiedliche Musikrichtungen und kombiniert alles zu etwas ganz eigenem. So sollte Pop aus dem Jahr 2018 klingen.

Das Musikvideo passt sich fast organisch an den subtilen Klänge und die Atmosphäre des Songs an. Zusammen ergibt es ein gelungenes Gesamtkonzept.

“Some songs just arrive with no effort, without thought. Bullet shot me like that. I was on a plane and the lyric and melody just came to me.”