Puh, was für ein Wochenende. Karl Marx Stadt hat doch immer wieder was Neues zu bieten. Neben dem Kosmonaut Festival, das seit Jahren für zahlreiche musikalische Überraschungen bekannt ist – und seinen Ruf als eines der entspanntesten und familiärsten Festival nicht umsonst hat – gab es dieses Jahr noch eine große Premiere in der Chemnitzer Innenstadt.

Unter dem Titel “Kosmos Chemnitz – wir bleiben mehr” fand am Donnerstag in Chemnitz die Fortsetzung des „wirsindmehr“ Konzerts aus dem vorigen Jahr statt.

Ein Konzert für Toleranz und gegen Fremdenhass – dafür haben gestern 50.000 Menschen in Chemnitz Flagge gezeigt. Rund ein Jahr nach den rechten Demonstrationen in der Stadt wartete das Festival „Kosmos Chemnitz“ mit prominentem Line-up auf. Unter anderem mit dabei waren Tocotronic, Fatoni, Alligatoah, Zugezogen Maskulin und Musiklegende Herbert Grönemeyer. In der Arte Mediathek findet ihr einige musikalische Highlights:

Und weiter geht’s. Schon am nächsten Tag dann die nächste große Überraschung. Nach einem großartigen ersten Tag mit zahlenreichen tollen Acts, wie NURA, die Nerven,TUA, Leoniden und Bosse warten alle nur noch gespannt auf den geheimen Headliner. Einige Zuschauer rätselten bis zur letzten Minute. An der Bar und vor den Toiletten hörte man die Vermutungen „Dendemann“ und „AnnenMayKantereit“. Naja, man kann es nicht jedem Recht machen – dachten wir zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Kurz darauf betritt Kraftklub die Bühne. „Wer jetzt nicht tanzt, der hat Pop nicht verstanden!“, verkündet Kraftklub Sänger Felix. Der Vorhang fällt und Scooter, die Könige des Strobo-Geballers betreten die Bühne und bringen die Menge zum Toben.

Schon komisch, aber dem Kosmonaut-Festival ist etwas gelungen mit dem niemand gerechnet hat. Nachdem der geheime Headliner in den letzten Jahren eher zwiespältig aufgenommen wurde, schien H.P.Baxxter jedem ansatzweise feierlaunigen Festivalbesucher die Meckereien aus dem Kopf zu blasen und die perfekte Hyper-Hyper-Party-Überraschung zu bieten.

