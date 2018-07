SHARE ON:

Puh, das war ja mal spannend. Nachdem wir im Vorfeld lange spekuliert haben, wer der geheime Headliner auf dem Kosmonaut Festival wird, wurden es am Ende gleich mehrere. Neben RIN, Bausa, Haiyti und Cro, kamen auch Marteria und Casper auf die Bühne. Die beiden Rapper präsentierten nicht nur ihren brandneuen gemeinsamen Song “Champion Sound“, sondern überraschten auch mit einer Ankündigung. Die beiden Rapper veröffentlichen am 31. August das erste gemeinsame Album, und es trägt den Titel “1982” – das Geburtsjahr der beiden Musiker. Hier das erste Video:

Offenbar kommt jetzt zusammen, was zusammengehört. Die beiden größten Rampensäue von Rap-Deutschland machen gemeinsame Sache. Jetzt bitte noch eine gemeinsame Tour und alles ist perfekt. Doch diese riesige Überraschung war Cas und Mar wohl nicht genug und so gab das Duo auch gleich noch den lautstarken Weckdienst am Samstagmorgen.

Vorbestellen könnt ihr das Album hier:

https://amzn.to/2KwWSaO