Die Königin der ikonisch-retroesken Inszenierung Lana Del Rey ist mit einem Video zurück, das uns auf einen Roadtrip in Richtung Zukunft nimmt. Der Clip für ihren Track “Love”, die erste Single ihres kommenden fünften Studioalbums, wurde von Rich Lee realisiert und erzählt eine ziemlich durchschnittliche Liebesgeschichte (Junge und Mädchen fahren in ihrem Old-Timer Auto dem Sonnenuntergang entgegen), bevor sie in einer klassischen Westküsteneinstellung plötzlich in den Weltraum abdriften. Während die meisten Del Rey Videos dazu neigen, sich mit eher terrestrischen Dramen zu befassen, die wahlweise auf staubigen, offenen Straßen oder felsigen Stränden stattfinden, hat sich die Sängerin nun von ihrem Retro-Thron in außerirdische Sphären erhoben.

“Technologically, we’re advancing so quickly, I don’t want to miss any of it”, sagte sie in einem Interview mit Zane Lowe im vergangenen Jahr. “I feel like we’re on the cusp just the way they were in the ‘60s, but in a different way.”

Zu ihrem Video sagte sie der Rolling Stone: “I made my first four albums for me, but this one is for my fans and about where I hope we are all headed”. In retrospektivem Look, der ästhetisch aktueller nicht sein könnte, kombiniert Lana Del Rey in ihrem neuen Video das Gefühl des emotionalen Stillstands und der konservativen Strömungen der westlichen Welt mit der Progression der Technologie, die uns umgibt. Während uns die Muster der Vergangenheit leiten und bestimmen, wirft uns die technologische Entwicklung in die Sphären der Zukunft und wieder zurück.

Back to the Future, Love is the Key, oder so: