—

Bereits seit zwei Jahren können wir zu Berlin Live Konzerten ins SchwuZ einladen. Das wollen wir in guter Tradition auch bei der diesjährigen Berlinale fortsetzen.

Den zweiten Berlin Live Act 2017 solltet Ihr Euch ebenfalls nicht entgehen lassen – Mando Diao. Songs wie „Dance With Somebody“, „Long Before Rock’n’Roll“ und „God Knows“ haben im Nu die Herzen ihrer Fans erobert. Außerdem durfte die schwedische Vorzeigeband auch schon als Headliner auf Festivals wie dem Hurricane auftreten und ihre Livequalitäten unter Beweis stellen. Und die können sich sehen lassen: Energiegeladene Shows, ein Hit nach dem anderen und musikalische Leckerbissen machen ihre Konzerte zu echten Highlights. Bei Berlin Live könnt Ihr Euch auf eine berauschende Show freuen!

Direkt nach dem Mando Diao Konzert kommt diesmal wieder das Berlinale Highlight: Aus Anlass der 67. Berlinale lädt ARTE ein zur bereits traditionellen ARTE BERLINALE PARTY – wir feiern tolle Filme und die bisher wunderbaren Berlin Live-Konzerte! Es wird schrill, bunt und bewegungsintensiv, dafür sorgen eine Auswahl exklusiver DJs:

POP: Gloria Viagra, LCavaliero, PromoZ

HOUSE: The/Das, Simonne Jones, Ahmand Larnes

+ Monster Ronson’s Karaoke hosted by Johnny Ballantine und DJ Gieza Poke

+ Bambi Mercury und Miss Aruba aka Julius Petit

Eure Anmeldung zu diesem Konzert gilt automatisch auch für die Berlinale Party.

WIR VERLOSEN 2×2 GÄSTELISTENPLÄTZE FÜR DAS MAXIMO PARK KONZERT, DAS MANDO DIAO KONZERT UND DIE BERLINALE PARTY

Kommentiert dazu auf Facebook und markiert euren Konzertbegleitung. Viel Spaß!

Berlin Live geht auch 2017 mit Vollgas weiter! Zum Auftakt heizen Euch Maxïmo Park so richtig ein. Die vier Herren aus Newcastle gehören schon seit über zehn Jahren zum musikalischen Who’s Who der Insel. Ihrem charmant-poppigen Gitarrensound sind sie stets treu geblieben, ohne sich zu wiederholen oder zu langweilen. Dabei geht es nicht nur um gute Musik, sondern auch um gesellschaftliche Probleme – wie auch ihr neuestes Album „Risk To Exist“ beweist, das am 21. April veröffentlicht wird.

Tiefgründige Texte werden durch groovige Melodien unterstrichen, die wohl mehr musikalische Freiheiten zulassen als alle anderen Alben der Band zuvor. Ein spannendes Album, von dem Maxïmo Park sicher die eine oder andere Kostprobe bei Berlin Live zum Besten geben werden.

Wir sind sehr gespannt auf das neue Material und freuen uns auf ein exklusives Konzert. Vergesst nicht euch schnell anzumelden!