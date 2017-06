SHARE ON:

Marteria (* 4. Dezember 1982 in Rostock; eigentlich Marten Laciny) ist ein deutscher Rapper, der zur Zeit beim Plattenlabel Four Music unter Vertrag steht. Sein Künstlername geht auf die Anfangsbuchstaben seines Vornamens zurück und ist gleichzeitig das spanische Wort für Stoff in Bezug auf Drogen. Außerdem ist Marteria unter dem Namen seines Alter Egos Marsimoto bekannt.

Biografie

Marteria wurde am 4. Dezember 1982 in Rostock als Sohn einer Lehrerin und eines Seefahrers geboren und verbrachte seine Kindheit im Stadtteil Lichtenhagen. Als begabter Fußballer spielte er als Amateur für den F.C. Hansa Rostock, zu dem er heute noch eine enge Verbindung pflegt. Er schaffte es unter Horst Hrubesch bis in den U-17 Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Als er 1999 bei einer Reise nach New York City von einem Modelscout entdeckt wurde, nahm er von dort aus Modelaufträge in der ganzen Welt an. Er arbeitete unter anderem für Diesel und Hugo Boss. Danach stieg er aus der Modelwelt aus und kam zurück nach Rostock, um fortan seine Rap-Karriere zu verfolgen.

2003 zog er nach Berlin-Friedrichshain, wo er bis heute lebt. Hier absolvierte er eine Ausbildung zum Schauspieler an der REDUTA Schauspielschule.

Am 13. Juli 2007 wurde sein Sohn in Berlin geboren.

Karriere

Im Alter von 18 Jahren unterschrieb Marteria seinen ersten Solovertrag vom Punchline/SPV. Er lieferte dort sein Debütalbum ab, welches aufgrund des Konkurses des Labels nie veröffentlicht wurde. Im Jahr 2002 ging er als Teil der Underdog Cru auf Europatour mit Mark B & Blade (England), den Delinquent Habits und Flowmarkt aus Hannover. Bereits ein Jahr zuvor 2001, sowie 2002 und 2003 war er als Teil der Underdog Cru live auf dem größten Hip-Hop-und-Reggae-Festival Europas “splash!” auf der Bühne zu sehen. 2007, 2008 und 2009 spielte er erneut auf dem Festival.

Sein Erstlingswerk “Halloziehnation” wurde von der Presse gelobt und vom Szenemagazin Juice mit 4 1/2 von 6 Kronen ausgezeichnet. Auch sein neues Album “Base Ventura” erhielt diese gute Bewertung in der Juice. Im Spätherbst 2007 hat er einen Vertrag mit dem Musikverlag Nesola unterzeichnet. Im Dezember 2007 begleitete Marteria (= Marsimoto) Jan Delay als Toursupport. Im Frühjahr 2008 unterzeichnete er einen Label-Deal bei Four Music, bei dem er nun veröffentlicht.

Am 13. Februar 2009 trat er für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Titel “Zum König geboren” beim Bundesvision Song Contest 2009 an und belegte den 12. Platz.

Marsimoto

Neben seinem Künstlernamen Marteria ist er auch als Marsimoto (ähnlich: Eminem und Slim Shady) bekannt. Marsimoto entstand als Hommage an den amerikanischen Rapper Quasimoto. Beide fallen durch ihre gepitchte Stimme auf. Marteria veröffentlichte als Marsimoto sein erstes Soloalbum “Halloziehnation”. Marterias Idee, Marsimoto als Alter Ego zu erschaffen, entstand aus einer Spielerei mit Effekten eines Aufnahmewerkzeugs. Die Resonanz war überwältigend, so dass er sich entschloss als Marsimoto ein Album zu veröffentlichen. Das Album wurde kontrovers diskutiert und musste sich häufig gegen den Vorwurf des Plagiats wehren.

“Ich hab’ Marsimo erschaffen, damit Deutschland wieder träumen kann” – Marteria

Text von Wikipedia (Stand 08/2010)

