—

Nachdem im letzten Jahr bereits mehrmals der MELT! KLUB, unter anderem mit Bonobo, Chet Faker, Digitalism oder Hayden James veranstaltet wurde, kehrt die Veranstaltung am 20.04. mit dem MELT! KLUB in das Prince Charles zurück. Dieses mal mit dabei: Superpoze und AV AV AV!

Superpoze

Gabriel Legeleux, besser bekannt als Superpoze, wuchs in Caen in der französischen Normandie auf. Dort lernte er Schlagzeug im Konservatorium und studierte nebenbei Geschichte an der Universität. Nach seinen ersten beiden EPs zwischen 2012 und 2014, veröffentlichte er im April 2015 sein erstes Album “Opening” auf seinem eigenen Label Combien Mille Records, kurz darauf folgte bereits seine erste eigene Tour durch Europa, Asien und Amerika. Außerdem arbeitete er als Co-Produzent an dem ersten Soloalbum von DJ Pone, produzierte einen Song für Nekfeus Album und komponierte den Soundtrack zu “A Voix Haute”, einer französischen Dokumentation, welche auf France 2 im November 2016 ausgestrahlt wurde. Sein zweites Album trägt den Namen “For We The Living” und wird am 24.02. auf seinem eigenen Label Combien Mille Records erscheinen.

AV AV AV

Drei der größten Produzenten der elektronischen Szene in Dänemark, ELOQ, Unkwon und DJ E.D.D.E.H., nahmen sich im Herbst 2013 eine wohlverdiente Auszeit. In einer Hütte an der Nordsee wollten sie Abstand zu den Club-Gigs und dem Trubel gewinnen, indem sie einfach mal entspannten und sich Zeit für sich und einander nahmen. Jedoch bereits am ersten Abend saßen sie alle vor ihren Laptops und fingen an, mit wenig Equipment die ersten Lieder zu produzieren. Nach einigen Stunden und Drinks hatten sie ihren ersten Rohaufnahmen. Am nächsten Morgen hörten sie sich die Aufnahmen erstmals richtig an und ihre erste Reaktion daraufhin war: AV AV AV (dänisch für “Au Au Au”). Somit stand direkt der Name für ihr Projekt fest.

Weitere Live Shows von Superpoze.

21.04.17 Köln, Yuca

22.04.17 Hamburg, Kreisen festival