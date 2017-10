—

Morrissey tritt am 11.10. bei Berlin Live auf. Leider waren die freien Plätze für das außergewöhnliche Konzert sehr schnell vergeben und so sind viele von euch leer ausgegangen. Glücklicherweise wird das gesamte Konzer von Arte Concerts gefilmt und für euch auf einen Livestream gestellt.

So könnt ihr das Konzert zu hause gemütlich alleine oder wie auf einem Konzert mit Freunden und den passenden Drinks genießen.

Viel Spaß dabei!

Morrissey wird bei Berlin Live Songs aus seinem neuen Album Low in High-School (angekündigt für November) sowie einige seiner großen Hits spielen. Er wurde schon als „Most Influential Artist Ever“ in der Pop-Geschichte bezeichnet, gründete The Smiths und machte danach als erfolgreicher Solokünstler weiter, dessen Alben es alle in die Top 10 der UK album charts schafften.