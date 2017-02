SHARE ON:

—

Ricardo Valdez Valentine aka 6lack (ausgesprochen “Black”) hat es geschafft, sich mit seiner Musik und Aura einen ganz eigenen Kosmos aufzubauen. Nicht von ungefähr kommen zu seinen Tracks wie “PRBLMS” oder “First Fuck” immer wieder Vergleiche zu The Weeknd, Raury Jhené Aiko auf. Mit seinem Debüt “Free 6lack” spielte sich der Amerikaner bereits in die Herzen vom Rolling Stone. Ende März holen wir 6lack nun zum ersten Mal nach Deutschland!

Termin in Berlin:

31.03.17 Berlin St. Georg

Wir verlosen 1×2 Gästelistenplätze für das Konzert am 31.03. im St. Georg. Wenn ihr dabei sein möchtet, kommentiert den Beitrag auf unserer Facebookseite und markiert eure Konzertbegleitung.