Unter dem Namen Com Truise veröffentlicht der aus New York stammende Produzent und Designer Seth Haley mit „Itineration“ nun sein bereits zweites Album. Seine Musik strotzt vor Synthesizern und Sci-Fi und ist genauso mitreißend wie vielfältig; seine Releases vereinen Synth-Wave und Slow-Motion-Funk mit einem gewissen nostalgischen Pathos und definieren somit den einzigartigen Sound von Com Truise.

“Für mich fühlt es sich an wie eine Veränderung”, schreibt er über sein neues Album, und ja, da kann man nur zustimmen, denn auf „Iteration“

befinden sich Haleys’ bis dato eingängigsten und durchdachtesten Werke. Anmutig scharfe Melodien treffen auf bassige Beats und veredeln seinen fast zur Perfektion getriebenen Sound. Derzeit noch mit CLARK auf großer Headline-Tour durch Nordamerika, ist er dann im Oktober/November mit seiner AV-Live Show in Europa unterwegs.

Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze für den 01.11.2017 im Cassiopeia Berlin. Wenn ihr dabei sein möchtet, kommentiert den Beitrag auf unserer Facebookseite und markiert eure Begleitung.

Facebook: https://www.facebook.com/comtruise/

Website: http://comtruise.com

Bandcamp: https://comtruise.bandcamp.com