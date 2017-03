Ich musste aber auch einen Tag später noch an diese Band denken und daran, dass es sie nicht geben dürfte, hier in Europa. Diese amerikanische Band sollte Europa-Verbot bekommen. Und ich versuche zu erklären, warum ich das dachte: Europa ist schwierig zu verstehen, aber Europa ist auf dem Weg das Romantische in die Kunst zurückzubringen; also auch in die Musik. Damit meine ich aber nicht die komplexen musikalischen Strukturen von Beethoven, Donizetti, Liszt oder Chopin, sondern die Ur-romantischen Motive von Untergang, Sehnsucht, Einsamkeit, Tod und Liebe. Diese Motive gibt es im bekanntesten Lied von The Neighbourhood nicht, denn dort heißt es:

And all I am is a man

I want the world in my hands I hate the beach und: ‘Cause it’s too cold, whoa

For you here

And now, so let me hold, whoa Both your hands

Die Amerikaner gehören verscheucht auf diesem Gelände bei einer solchen Lyrik! Wenn man sich ein paar der wenigen übriggebliebenen us-amerikanischen Rockbands anschaut, die das Romantische vertreten (z.B. die Deftones) und sie mit The Neighbourhood vergleicht, dann weiß man, was ich meine.

Weil also viele Rockbands, und vor allem us-amerikanische, so plakativ sind, suchen junge Leute die Hip-Hop-Flucht. Auf dem Dockville war diese Flucht möglich, mit eigenen Augen konnten wir es sehen. Und so komisch es klingt, aber die deutschen Hip-Hopper sind lupenreine Romantiker in allem, was sie tun. Vor allem am Samstag konnte man mit MC Bomber, Karate Andi und Haiyti aka Robbery Dinge sehen, die für ungeschulte Menschen geisteskrank erscheinen würden, die aber eine neue Epoche der Romantik in der deutschen und europäischen (ich betone das) Musik erkennen ließen. Viele weinten bei MC