SHARE ON:

—

Gute Musikvideos gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Die Produktionskosten für qualitativ hochwertige Videos sind in den letzten Jahren enorm gesunken, es finden sich immer gute Kameraleute und Regisseure und der Workflow hat sich dahingehend verbessert, dass im extrem Fall ein Video morgens gedreht werden kann und am Nachmittag fertig produziert auf YouTube zu sehen ist. Heißt – alles sieht irgendwie ganz gut aus. Um aufzufallen, braucht es eine kreative Idee oder man inszeniert eine neue Visualität und ist einer der Ersten damit. Alles andere glättet sich im Einheitsbrei.

Das New Yorker Produktionsstudio Pomp&Clout entschied sich bei dem neuen Musikvideo von Young Thug für den kreativen Weg. Es sei mal dahingestellt, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. Gut umgesetzt ist sie auf jeden Fall. Young Thug erzählt bei einem aufgezeichneten Meeting seine Vorstellung vom Musikvideo, erscheint aber zu keinem Drehtag – was dann geschah, könnt ihr hier sehen: