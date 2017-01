SHARE ON:

“I ♥ Stress” ist nach “Sweetlove“die zweite Singleauskopplung mit Video aus dem neuen Album Magic Life. Das Album soll am 17.02.2017 erscheinen und kann bereits jetzt über Amazon als Special Deluxe Box vorbestellt werden.

Ich komm zu spät zu meiner Thai-Massage

Hol den Porsche aus der Garage

Bei Song “I ♥ Stress” bekennen sich Bilderbuch zu ihrer Sehnacht nach dem Stress. Propagieren Bilderbuch doch in den Liedern “Spliff” und “OM” genau das Gegenteil, so ist I ♥ Stress eine Liebeserklärung an Kicks, Terminen und Social Media Aufmerksamkeit.

das neue Video zu "Bilderbuch – I ♥ Stress"